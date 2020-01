Addio a Giovanni Filocamo, matematico genio e scrittore: aveva 41 anni

Genova. Credeva di avercela fatta, che la lunga battaglia contro il tumore al cervello l’avesse vinta lui.

La malattia, che lo aveva colpito a 35 anni, e gli interventi che aveva dovuto subire, gli avevano tolto ad un certo punto la parola e la capacità di contare.

Giovanni Filocamo, scomparso oggi a 41 anni, aveva passato la vita tra i numeri e le parole e non si era dato per vinto. Aveva ricominciato da zero e pian piano era tornato a lavorare e a scrivere.

Tra i suoi libri più famosi “La matematica non fa più paura”, “Il matematico curioso” e “Mai più paura della fisica.

Filocamo era stato ricercatore al Cnr e animatore del Festival della Scienza di Genova.