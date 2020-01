A26, verso Genova ancora code tra galleria chiusa e limitazioni sui viadotti

Genova. Che da ieri ci sia lo sconto del 50% sui pedaggi – Telepass compresi – per chi viaggia tra Ovada e Albisola – è pur sempre una piccola consolazione, ma chi si trova al volante con la prospettiva di ore e ore di coda preferirebbe di gran lunga pagare il giusto per viaggiare senza problemi.

Invece anche oggi un lungo serpentone si è creato a partire da metà mattina sulla autostrada A26 tra Masone e Voltri. Le ragioni del traffico rallentanto sono dovute, naturalmente, alla chiusura della galleria Berté, per cui è stato istituito uno scambio di carreggiata e una riduzione di corsie, ma anche per le limitazioni adottate per sicurezza sui viadotti Fado e Pecetti.

I timori più forti sono legati alla ripresa della circolazione “a regime”, terminato il periodo vacanziero, con un nuovo aumento anche dei mezzi pesanti diretti in porto.