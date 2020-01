A12, chiusure notturne tra Rapallo e Chiavari e Sestri levante e Lavagna

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante, nelle due notti consecutive di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, con orario 23:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Chiavari.

Ricordiamo che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e, nell’attraversamento del centro abitato di Rapallo, vige un limite massimo di altezza di 4 metri;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova, nelle due notti consecutive di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, con orario 22:00-6:00 e, di conseguenza, non si potrà usufruire dell’area di servizio “Riviera nord”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Lavagna, per proseguire in direzione di Genova.

Ricordiamo ancora che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.