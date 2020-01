A. Mittal, lo stabilimento di Cornigliano rimane senza gasolio per bus e locomotori

Genova. Gasolio “in riserva” per lo stabilimento Arcelor Mittal di Genova Cornigliano.

Lo ha comunicato l’azienda stessa all’rsu dicendo che per questa ragione “la movimentazione interna, cioè locomotori autobus e trasporto in generale, verrà limitata” spiega l’rsu in una nota.

La direzione ha anche spiegato che eventuali disservizi dovuti al trasporto persone che comporteranno ritardi nelle timbrature in reparto “non verranno presi in considerazione”. L’azienda ha detto che la situazione dovrebbe normalizzarsi nel giro di qualche giorno. La rsu di Genova conferma lo stato di agitazione dello stabilimento e “ribadisce tutte le preoccupazioni dovute alla vertenza governo Arcelor Mittal che vede escluse le organizzazioni sindacali”.