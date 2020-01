A Genova le sedie a rotelle elettriche si potranno caricare alle colonnine per le auto

Genova. Un dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a rotelle elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. Si chiama JuiceAbility ed è una nuova tecnologia presentata da Enel X al Ces di Las Vegas.

Attraverso un cavo intelligente e una app, il sistema consente di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica delle vetture.

L’azienda ha finora realizzato una rete di oltre 11.000 stazioni di ricarica in tutta Italia. Genova è stata una delle prime città ad aderire al progetto per l’installazione di colonnine e gli utenti hanno a disposizione più di 200 punti di ricarica ad uso pubblico equamente distribuiti tra Centro, Levante e Ponente.

Dal giugno 2020 tali infrastrutture non saranno disponibili solo per auto e moto, ma anche per le sedie a ruote elettriche, rispondendo alle esigenze di mobilità di tutti i cittadini.