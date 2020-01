A Genova il 3 febbraio l’International networking week

Genova. Bni organizza L’INW che tratta di innovazione, relazioni ed etica, lo scopo è informare e scambiare business tra i partecipanti, si svolgerà il 3 febbraio 2020, presso il TOWER GENOVA AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTER, dalle 8.00 alle 17.30, tra gli altri relatori Andrea Attanà Team Leader di Linkedin.

Per il tredicesimo anno, in tutto il mondo, BNI, la più grande organizzazione di referral marketing al mondo, organizza la Networking week, un momento in cui i membri BNI fanno conoscere alla comunità la loro organizzazione. Per quest’anno a Genova verrà organizzata quella dell’intera Liguria, e si è sfruttata l’occasione per creare collaborazione con altri Network.

Per l’occasione saranno riunite CDO, CNA, Confcommercio, Confindustria, Rotary e Retealfemminile che, insieme a BNI, mostreranno come la collaborazione sia alla base del business.

La giornata si articolerà in due momenti, la mattina dove si affronterà il tema dell’innovazione legato alle relazioni, e il pomeriggio dove sarà analizzato il rapporto tra etica e relazioni.

Al termine di ogni momento formativo seguirà una round table tra i relatori per consentire un approfondimento degli argomenti trattati.

Ci sarà anche ampio spazio per l’open networking per consentire a tutti di scambiare business provando con mano l’importanza del fare rete.

I dettagli dell’evento e la possibilità di iscriversi si trovano qui.