Vuoi provare l’emozione di un Amore da poesia? Datti una possibilità

Genova. Vorresti incontrare la persona giusta, ma non ne puoi più di chat, feste, locali, eventi che non portano a nulla di concreto?

Sicuramente anche tu hai avuto esperienza della sensazione di felicità e appagamento che una storia d’Amore autentica e profonda può dare.

Magari hai percepito questa sensazione nell’osservare una coppia di amici o conoscenti, ma non l’hai mai vissuta direttamente ed è il tuo desiderio più grande.

Ma, per viverla, bisogna incontrare la persona giusta e sai benissimo che questo non è facile.

Obiettivo Incontro, con la sua esperienza quasi trentennale, opera nel campo delle relazioni sentimentali offrendo ad ogni suo/a aderente occasioni di conoscenza mirate.

Anche Gabriele D’Annunzio parlava dell’amore come il punto più alto della propria vita esaltando il sentimento in una poesia:

RIMANI

Rimani!

Riposati accanto a me.

Non te ne andare. Io ti veglierò. Io ti proteggerò.

Ti pentirai di tutto fuorché d’essere venuta a me, liberamente, fieramente.

Ti amo.

Non ho nessun pensiero che non sia tuo; non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te.

Lo sai. Non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia.

Rimani.

Riposati.

Non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore…

Gabriele D’Annunzio

Se vuoi provare le emozioni descritte da D’Annunzio qui di seguito ti riportiamo alcune delle persone che hanno fatto il primo passo alla ricerca del vero amore.

PER LEI

GIUSEPPE, per tutti Giuse, è un ragazzo simpaticissimo di 31 anni, molto alto con un bel fisico, alla mano e gentile. Lavora come direttore di un hotel a Genova, vive solo da poco in una casa che sta comprando per lui e per la sua futura moglie e famiglia.

ENRICO quarantenne cerca una dolce ragazza dai 35 ai 45 anni per una seria relazione, eventuale matrimonio. Lui è un ragazzo per bene con una grande voglia di realizzare il suo sogno di avere una famiglia con donna eccezionale che lo ami per tutta la vita.

MARCO è un signore celibe di 54 anni, posizionato, simpatico, cultura universitaria, ottima presenza, senza figli. Cerca signora di piacevole presenza, simpatica, massimo 50 enne, per amicizia, finalizzata ad una relazione di coppia.

ORNELLO è un 60enne, sveglio e dinamico, impiegato ASL tra non molto andrà in pensione e vorrebbe godersi il tempo libero con una signora tranquilla, che ami la natura e stare all’aria aperta. Vive in provincia di Alessandria, vedovo, senza figli.

PAOLO è un signore divorziato di 77 anni, ex docente universitario, vive in provincia di Savona, in una bella casa di proprietà che si affaccia sul mare. Ha 2 figli grandi e dei nipoti ma sente la mancanza di una compagnia affettiva nella propria vita.

PER LUI

ALICE 29 anni, è una bella ragazza, formosa, capelli rossi, occhi verdi. Lavora come commessa in un supermercato di Genova, nubile e senza figli, le piacerebbe conoscere un ragazzo in gamba che sia motivato ad una seria relazione di coppia.

SARA 38 anni, sono una persona attiva, mi piace fare molte cose, adoro viaggiare, leggere, ballare. Adoro l’arte e la musica in ogni loro forma. In passato sono stata bruciata dall’amore e adesso cerco un uomo che possa ricucire le mie ferite.

ERIKA è una ragazza molto sportiva di 42 anni, separata con due bambini piccoli, cerca un ragazzo simpatico, gentile, che la faccia ridere, possibilmente con un buon lavoro, alto. Sa di essere molto pretenziosa ma sa anche di valerne la pena.

ALESSANDRA, signora curata elegante, insegnante, senza figli, di 54 anni, portati splendidamente. Cordiale ed energica. Cercherebbe compagno seriamente motivato ad intraprendere una seria relazione di coppia, massimo 66 anni.

GIUSY 73enne, vedova, con una figlia indipendente. Lavorava come direttrice di banca, adesso anche se in pensione, continua ad occuparsi di alcuni investimenti di famiglia. Cercherebbe un signore colto, gentile, con il quale godersi delle belle giornate di relax nella sua casa in montagna

Datti una vera possibilità. La meriti.

CONTATTACI, SENZA IMPEGNO, PER QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ O PER UN COLLOQUIO GRATUITO!

Obiettivo Incontro Genova

Agenzia di Servizi per Singles

Via Domenico Fiasella 4/9A Genova (GE)

Tel. +39 0105701032

Mob. Sms – WhatsApp

+39 3929209238

genova@obiettivoincontro.it

www.obiettivoincontro.it