Genova. La terra letteralmente sciolta, torna a muoversi in Val Cerusa, dove si apre un nuovo versante franoso sopra via Costa d’Erca, vicino a Fabbriche: lo smottamento invade parte della strada, e sale la preoccupazione per tutto il versante della vallata sopra Voltri.

Sì, perché la zona è una delle più colpite dal dissesto idrogeologico che segue, e seguirà, questa lunga stagione delle piogge: già nelle settimane scorse e nei giorni avevamo seguito diverse criticità, tra cui quella legata alla frana nata nel bacino del rio Canalette, che passa proprio in corrispondenza dei piloni dell’omonimo viadotto della A26.

di 3 Galleria fotografica Frana Val Cerusa via costa d'erca





Lo smottamento che oggi sta interessando la zona è a valle del tracciato della A26, per cui si escludono conseguenze di sorta sulle infrastrutture autostradali, ma in ogni caso sono stati pre allertati prefettura e uffici tecnici di Autostrade per l’Italia che stanno monitorando la situazione

La frana di oggi è nello stesso vallone del Canalette, e aggiunge una situazione di precarietà a tutta l’area. Come confermato dal presidente del Municipio Ponente Chiarotti, in questo caso si interverrà in somma urgenza, visto che sono coinvolti terreni e ambiti pubblici, anche se al momento non è chiara l’entità dell’accaduto: “Aspettiamo che smetta di piovere – ha sottolineato il presidente – perchè potrebbe muoversi nuovamente“