Volpara, M5s all’attacco: “Cosa vuole fare Tursi?”. Ancora miasmi dall’impianto Amiu

Genova. Non si ferma la polemica intorno all’impianto della Volpara, tornato nell’occhio del ciclone dopo che, per fronteggiare l’emergenza “di spazi” post crollo Morandi, è stato riattivato per lo stoccaggio di almeno parte dell’umido.

E dopo le nuove segnalazioni relative a miasmi provenienti dall’impianto, anche la politica del territorio si infiamma: tornano a pungolare Tursi i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che chiedono alla giunta di “battere un colpo”, visto che l’incontro chiarificatore “promesso dall’assessore”, dopo essere stato rimandato, non è più stato calendarizzato.

“Ci chiediamo che cosa vogliono fare e, forse, che cosa stanno già facendo – sottolinea la consigliera M5s per il Municipio IV Media Val Bisagno Lara Delpino – l’incontro con i cittadini doveva essere primo entro ottobre, poi entro novembre: siamo a dicembre e dall’assessore Campora nessun cenno. Non vorremmo che si arrivasse ad un progetto in esecuzione, calato dall’alto”.

Le richieste dei residenti, infatti, sono chiare, e sottolineati più volte in questi anni, come durante la recente manifestazione svoltasi lungo le vie del quartiere: l’impianto non è compatibile con il tessuto urbano, e “può essere accettata solo una soluzione riqualificativa in vista di una sua dismissione definitiva”.

Ma il tempo passa e da via Garibaldi non arrivano notizie: “Prima di decidere, la giunta deve fare un passaggio di condivisione con il quartiere, come promesso, e deve informare il Consiglio comunale, come previsto per questa materia. Quanto dobbiamo ancora aspettare?”.