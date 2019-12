Genova. Una lama di flessibile professionale è precipitata sulla strada dal cantiere notturno operativo sul viadotto Bisagno, sfiorando, secondo alcuni testimoni, un passante. Sul posto intervenuta la polizia stradale e i Vigili del Fuoco: il disco è stato posto sotto sequestro.

E’ successo la notte scorsa presso le Gavette, il piccolo quartiere sormontato dal grande viadotto della A12 finito nell’occhio del ciclone per il suo stato manutentivo: da qualche settimana notte e giorno si alternano lavori, e la notte scorsa, durante un intervento, è precipitata la pesante lama.

Episodi del genere non sono nuovi: già il mese scorso era caduto un bullone da 300 grammi sul terrazzo di un abitante della zona, mentre frammenti di cemento e pluviali sono precipitati numerosi nelle scorse settimane.

I residenti sono sul piede di guerra: “Basta, Siamo stufi, stufi di rischiare la vita giornalmente – scrive Chiara Ottonello, coordinatrice del nascente comitato di zona – E di sentirci raccontare che è tutto a posto. Non è per niente a posto”. “Questa situazione deve finire – rincara la dose Lara Delpino, consigliera municipale Media Val Bisagno M5s – gli abitanti devono vivere sentendosi al sicuro non passando sere e notti da incubo come la scorsa”.