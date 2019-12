Viadotto Bisagno, Bucci scrive al ministero: “Qual è lo stato di sicurezza?”

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha scritto una lettera ad Aspi, al Mit e alla Procura di Genova per conoscenza chiedendo, secondo quanto si apprende, informazioni sullo stato generale di manutenzione e sicurezza del viadotto Bisagno, sull’autostrada A12 Genova-Livorno, e cosa si pensa di fare per evitare la caduta di calcinacci come avvenuto recentemente.

Sul viadotto Bisagno erano arrivate in giornata le rassicurazioni di Autostrade tramite la ministra De Micheli: “Le anomalie segnalate sulle prime pile di ponente e alla base delle pile dove sono presenti erosioni della scarpata, con fondazioni particolarmente profonde non hanno influenza sul comportamento della struttura né presentano la possibilità che tale influenza si verifichi a breve o medio termine, come confermato anche dai controlli straordinari attivati dalla direzione di tronco di Genova, a valle del tragico evento del 14 agosto 2018”.

Si tratta della risposta scritta a un’interrogazione della senatrice del Movimento 5 Stelle, Elena Botto, sulla presenza di segni di deterioramento nel viadotto Bisagno, sulla A12 Genova-Rosignano. Proprio la pentastellata genovese, dopo alcuni episodi di caduta di calcinacci sulla sottostante viabilità ordinaria, ha chiesto ieri al sindaco Marco Bucci di intervenire con una propria ordinanza per intimare al concessionario Aspi di intervenire con lavori di messi in sicurezza.

“Aspi ha rappresentato che l’opera nel suo complesso sarà a breve interessata da una completa manutenzione conservativa di tutte le parti strutturali e dal rifacimento dì alcune linee di giunto – prosegue il ministro- è in corso la revisione finale del progetto esecutivo e l’avvio dei lavori, da affidare nell’ambito di un accordo quadro già appaltato, è previsto entro la fine del corrente anno”. De Micheli ricorda, inoltre, che “l’ufficio ispettivo territoriale del ministero verifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria preventivamente approvati” mentre “la conformità delle lavorazioni al progetto approvato è assicurata attraverso l’attività di collaudo”.