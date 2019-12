Viadotto Bisagno, Autostrade risponde a Bucci: “Sicurezza statica confermata”

Genova. La direzione di tronco di Genova “fornirà al Comune in maniera puntuale e dettagliata tutte le informazioni del caso sullo stato del viadotto Bisagno e sulle relative attività manutentive”. È la risposta alle richieste del sindaco Bucci che ha scritto ad Autostrade per chiedere lumi sulla sicurezza del ponte che attraversa la vallata all’altezza delle Gavette, protagonista negli scorsi mesi di episodi allarmanti come la caduta di calcinacci, bulloni e altri oggetti.

“Come già reso noto dal Tronco genovese nelle scorse settimane, sul Bisagno sono in corso lavori di manutenzione conservativa di elevazioni di impalcato dell’opera, la cui conclusione è prevista a dicembre 2021. I lavori sono stati avviati sulla pila 3 che insiste sul bosco di via delle Gavette, per proseguire con le pile 2 e 1. L’intera opera è stata oggetto di ispezione e di asseverazione da parte di una società di ingegneria esterna che ha confermato la sicurezza statica dell’opera”.

“Le parti cave del Bisagno sono state esaminate da tecnici rocciatori di una società specializzata terza. Tutta la documentazione e le risultanze delle suddette ispezioni sono state trasmesse al Mit”, dice la direzione di Tronco ricordando che ieri “ha allontanato un’impresa appaltatrice che stava operando sul Bisagno, dopo che un operaio, contravvenendo alle regole di sicurezza, aveva provocato la caduta di un oggetto di lavoro dal viadotto“.