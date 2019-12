Viabilità, tornano le code sulle autostrade liguri: 10 km sulla A10 e due sulla A12

Genova. Nonostante i provvedimenti presi nei giorni scorsi per cercare di alleggerire la situazione, l’ultima domenica dell’anno sta trascorrendo, nuovamente, all’insegna delle code in autostrada.

Alle 13, infatti, sono segnalate code in aumento sia sulla A10 che sulla A12, situazioni generate in entrambi i casi da cantieri e limitazioni di carreggiata. Sulla A10 sono almeno 10 i chilometri di coda tra Varazze ed Albisola, in direzione Ventimiglia, mentre sulla A12 sarebbero almeno due tra Recco e Rapallo in direzione La Spezia.

