Viabilità, possibili nevicate sui tratti appenninici di A7 e A26. Temperature in picchiata

Genova. Una perturbazione atlantica determinerà nel corso delle prossime ore un peggioramento del tempo con nevicate che dalla tarda serata potranno presentarsi anche a quote autostradali.

Inizialmente sui tratti appenninici della A26 Genova-Gravellona Toce e della A7 Serravalle-Genova, per poi estendersi tra la notte e la mattina di domani sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Calenzano, sulla Variante di Valico, sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna e Padova, sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Rimini, e sulla A4 Milano-Brescia tra Bergamo e Brescia.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.