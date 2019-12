Viabilità, nevischio sulla A7 tra Busalla e Serravalle, traffico intenso in città

Genova. La neve è arrivata, come previsto, ma per quanto riguarda la rete stradale e autostradale soltanto su un tratto della A7 Genova Milano, in particolare tra Busalla e Serravalle. Fiocchi abbondanti nella notte, nevischio misto pioggia dall’alba, anche se nelle prossime ore è attesa ancora neve, anche a quote più basse.

Sul posto mezzi di Autostrade in caso fosse necessario limitare o regolare il traffico, soprattutto quello dei mezzi pesanti. La viabilità sul tratto dei “Giovi” è al momento scorrevole.

Traffico intenso a Genova in città con alcuni piccoli incidenti (Bolzaneto, San Quirico, Carmine e via Corridoni) che hanno ulteriormente complicato la situazione.

Solite code tra il ponente e il centro, all’altezza di Voltri, Sestri Ponente e lungomare Canepa. Rallentamenti anche tra l’uscita del casello di Bolzaneto e Rivarolo nonché in Val Bisagno, all’altezza di San Gottardo, sia su sponda destra sia su sponda sinistra.