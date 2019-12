Viabilità, code tre chilometri per i cantieri su A26 in direzione Genova

Genova. Una coda di tre chilometri è segnalata sulla A26, in direzione Sud, tra Masone e il bivio con l’A10, con incolonnamenti e disagi per la circolazione.

La coda, che sarebbe in aumento, è dovuta ai cantieri in atto sui viadotti della tratta interessati nei giorni scorsi da interventi straordinari di monitoraggio e manutenzione.

In coda moltissimi mezzi pesanti diretti verso i porti di Genova e Vado. Al momeno in direzione nord non sono segnalate criticità.