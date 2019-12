Viabilità, code in A7 tra Busalla e Bolzaneto. Traffico intenso ingresso Genova Ovest

Genova. Giornata difficile per il traffico cittadino: freddo e pioggia hanno spunto molti genovesi ha prendere la macchina, aumentando i volumi sia nelle strade cittadine, sia sulle autostrade che attraversano il nostro territorio.

Come di consueto, causa cantieri attivi sui viadotti della tratta, si segnalano rallentamenti e code a tratti sulla A7, tra Busalla e Bolzaneto, in direzione Genova.

Qualche rallentamento anche in A12, tra Genova Est e lo svincolo con l’A7. Ed è ancora sull’A7 che si stanno verificando alcuni disagi per il traffico urbano in entrata, con qualche rallentamento e incolonnamento dal nodo di San Benigno.