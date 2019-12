Viabilità, allagamenti in A7, scorta veicoli sulla carreggiata. Code a tratti in direzione Milano

Genova. Nonostante le piogge siano al momento deboli, si stanno verificando alcuni disagi per la circolazione sulle autostrade genovesi.

In A7, per chi viaggia verso Milano, code a tratti per presenza di scorta della polizia stradale, a causa di alcuni localizzati allagamenti della sede stradale.

Pozzanghere e piccoli allagamenti anche in A10 dove però non si registrano disagi di sorta per la circolazione. Situazione analoga in A12, dove il consiglio è quello solito, cioè di procedere con prudenza.