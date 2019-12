Genova. Un autobus Amt è ‘precipitato’ questa notte sul marciapiede colonnato di via XX Settembre, sfondando ringhiera e rovinando poi su un pilastro.

La causa dell’incidente, che non ha fatto registrare feriti, il guasto del freno a mano, che a ceduto mentre il mezzo era in sosta, in attesa di trasportare i genovesi scesi in piazza per il concerto in piazza De Ferrari.

La collisione è avvenuta presso l’incrocio con via Fieschi: immediato l’intervento della polizia locale e dei tecnici di Amt che hanno successivamente rimosso il bus da 18 metri.e