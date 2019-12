Via Sestri, ruba vestiti per oltre 100 euro: arrestata

Genova. E’ entrata all’interno di un negozio di via Sestri e, dopo aver rotto le placche antitaccheggio di alcuni capi d’abbigliamento per un valore di circa 110 euro, è uscita senza pagare ma non ha fatto i conti con due poliziotti in borghese del commissariato di Sestri ponente che hanno assistito a tutta la scena.

Protagonista una 50enne di origine marocchina che ha reagito spintonando gli agenti che l’hanno arrestata per furto aggravato e resistenza.

Sarà processata stamattina per direttissima.