Via Montaldo, madre e figlia morte a causa del monossido sprigionato da uno scaldabagno

Genova. Dramma questa mattina in un appartamento in via Montaldo.

Due persone sono morte apparentemente intossicate dal gas sprigionato dalla caldaia.

Si tratta di una donna ultranovantenne e di una delle figlie.

Sul posto le volanti della polizia, il 118.

L’altra figlia dell’anziana si sarebbe sentita male quanto è entrata nell’appartamento. Lievemente intossicata anche una vicina di casa.

Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno effettuando dei rilievi.

Secondo quanto appreso una delle donne avrebbe accidentalmente lasciato aperto il rubinetto dello scaldabagno che dopo essere andato in blocco ha cominciato a esalare il gas che ha ucciso le due donne.