Via Gramsci, arrestato scassinatore d’auto

Genova. Lo hanno sorpreso a rovistare in un’auto seduto sul sedile del passeggero in via Gramsci dopo aver sentito il rumore di vetri infranti. E’ successo ieri alle 5 di mattina in via Gramsci.

I poliziotti avevano appena terminato un intervento in piazza Sant’Elena.

L’uomo, un 36enne peruviano aveva un bloster tra le mani. E’ stato arrestato per furto e anche denunciato per soggiorno irregolare nel territorio nazionale e verrà processato con il rito per direttissima nella mattinata odierna.