Via Fillak, auto investe ragazza ventenne. Ricoverata in codice rosso a Villa Scassi

Genova. Grave incidente questo pomeriggio in via Fillak, a Rivarolo: un’autovettura ha investito un pedone, ferendolo gravemente.

A finire al pronto soccorso in codice rosso una ragazza di vent’anni: al momento non sono chiare le dinamiche dell’investimento, per la quale stanno facendo i rilievi del caso gli uomini della polizia locale.

Sul posto immediato l’intervento del personale di soccorso. Predisposti i controlli di rito anche sul conducente dell’auto.