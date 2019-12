Verso le regionali, inaugurato il primo point genovese di “Cambiamo!”

Genova. E’ stato inaugurato nel centro di Genova il primo point che fa riferimento a uno dei comitati genovesi di Cambiamo!, il movimento politico del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, e che vede come promotrice l’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo.

La coordinatrice del nuovo point sottolinea come “voglia essere anche uno spazio di ascolto, uno spazio aperto per avvicinarsi alla società civile e aprirsi alle persone che si sono allontanate dalla politica e dal voto”.

Per Ilaria Cavo “il point rappresenta una sede fisica di un progetto politico nazionale del presidente Toti ma che vuole essere radicato sul territorio. Questa sede fa riferimento a uno dei comitati di ‘Cambiamo’ che si raggruppa intorno a me, che sono stata un po’ la promotrice di questa iniziativa, ma anche intorno a tanti ragazzi che sono stati eletti in consiglio comunale e nei municipi. Ora lo spirito è quello di partire, di iniziare, di dare un luogo fisico e un riferimento a chi vuole entrare, chiedere informazioni o farsi ascoltare”.