Genova. Il forte vento sta creando qualche difficoltà in città, con decine di piccoli interventi da parte dei Vigili del Fuoco, chiamati a tamponare situazioni di oggetti e piante pericolanti.

Tra questi interventi, il più “spettacolare”, se così si può dire, è quello che in questi minuti sta avendo luogo in piazza De Ferrari, dove alcune coperture delle installazioni tecniche per le proiezioni natalizie sono state squassate dal vento.

di 11 Galleria fotografica Telone de ferrari vento









In particolare un telone di grandi dimensioni si è parzialmente staccato, rischiando di finire su qualche passante o qualche vettura in transito. I pompieri, con un’auto scala, stanno ora mettendo in sicurezza la struttura.