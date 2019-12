Venerdì in allerta, code in autostrada e incidenti ma le scuole chiuse salvano la viabilità

Genova. Metti un venerdì prima di Natale sulle strade di una città di oltre 500 mila abitanti. Mettici anche la pioggia e il vento di burrasca e la prospettiva di 13 ore di allerta rossa. E poi aggiungi un grappolo di piccoli incidenti, il porto in sciopero per maltempo, qualche smottamento qua e là. Se per ora il traffico genovese vede soltanto delle code e non un blocco totale, forse, è perché chi ha potuto ha evitato di spostarsi in auto, anche in forza della chiusura delle scuole.

Ci sono comunque alcuni disagi da segnalare. Come le code sul nodo autostradale genovese sia per chi da Bolzaneto sulla A7 viaggia verso il bivio con la A12 sia per chi proviene da Genova Est e si muove in direzione opposta.

Rallentamenti anche a Bolzaneto, in uscita, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria (nonostante la sospensione del funzionamento del semaforo davanti alle poste) e sulla strada soprelevata vicino a Genova Ovest, in entrambe le direzioni: qui intorno alle 7e30 un’auto in avaria ha complicato ulteriormente la situazione.

Da segnalare un incidente in viale Canepa, a Sestri Ponente, più o meno a metà strada e problemi al manto stradale in via 30 Giugno, altezza Ansaldo.