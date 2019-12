Vendono crack a una giovane russa: due arresti

Genova. I carabinieri della compagnia Genova Centro hanno arrestato due cittadini senegalesi, M.D. di 24 anni, residente nella provincia vicentina e T.D. di 26 anni, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati sorpresi mentre in cambio di alcune banconote da dieci euro, cedevano crack a una 29 enne russa.

Durante la perquisizione, il 26 enne. è stato trovato in possesso di 9 grammi circa di marijuana e 60 euro, il tutto posto sotto sequestro. Gli arrestati, in mattinata saranno processati con rito direttissimo, mentre l’acquirente, sarà segnatala alla Prefettura come assuntrice di droga. Denaro e droghe sequestrate