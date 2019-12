Veleggiata di Natale, successo per l’ottava edizione

Genova. Un evento tra i più importanti e seguiti della stagione velica genovese e non solo. La Veleggiata di Natale organizzata sabato 7 dicembre dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto ha acquisito nel corso degli anni una rilevanza che oltrepassa ogni aspettativa.

Settanta le barche iscritte che si sono date appuntamento nelle acque antistanti la città di Genova per dare vita ad uno spettacolo unico, multicolore, natalizio, con gli equipaggi e le imbarcazioni splendenti di ghirlande e sorrisi.

Un bel vento fresco tra i 10 e 15 nodi ha accolto i veleggianti, con un timido sole a far capolino tra le nuvole in controluce, a regalare scorci mozzafiato in un’atmosfera di festa e invernale armonia tra cielo, mare, e voglia di avventura in questo sabato di dicembre.

Appena il tempo di una breve cronaca per raccontare di un percorso a triangolo tra Sestri e Porto Antico, che sempre emoziona i partecipanti; per soffermarci su alcune splendide signore del mare, che alla loro prima partecipazione hanno conquistato tutti con linee d’acqua meravigliose; per ricordare i primi arrivati delle varie classi, Be Quiet J24, Attimo Felci 31, Stupeficium Proto 9.99, Malafemmena X41, Elo II Proto, Paola III Solaris 50; e poi via ad accendere il calore di una cerimonia di premiazione con una partecipazione mai vista prima, entusiasmo, passione, voglia di esserci e di far festa nella grande famiglia della vela.

“Buon Natale e buon vento a tutti!”, sembrano dire le barche stesse al rientro in porto da questa ottava edizione della veleggiata, che chiude un anno di attività intensa, impegno crescente e ottime soddisfazioni per il Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto.

