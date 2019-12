Genova. È stato abbattuto la scorsa notte l’ultimo diaframma di roccia della galleria naturale Costafontana, a Torriglia. Il tunnel e il limitrofo viadotto, che sarà varato nei prossimi giorni, costituiscono la parte più rilevante e onerosa del progetto Anas di realizzazione della variante Torriglia-Montebruno sulla strada statale 45 della val Trebbia. L’avanzamento complessivo dell’intervento ad oggi si attesta al 48% dell’importo lavori contrattuale. L’ultimazione dell’opera è prevista per luglio 2020.

La galleria naturale Costafontana è lunga complessivamente 144 metri e si sviluppa all’interno della collina con coperture che variano da un minimo di 4 metri, in corrispondenza degli imbocchi, fino ad un massimo di 28 nella zona centrale. La sezione del traforo ha una superficie media di scavo di 148 metri quadrati e una altezza di 10 metri. L’abbattimento del diaframma è avvenuto nella parte mediana del tunnel e ha richiesto l’intervento di un escavatore che ha forato il diaframma dal lato Piacenza aprendo progressivamente il varco nella roccia.

Il valore complessivo del tratto di variante ammonta a circa 19,2 milioni di euro e prevede di l’ammodernamento in sede di un tratto di statale della lunghezza di circa 1000 metri. Un’opera particolarmente complessa anche perché in inverno è frequente la formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Il progetto di variante nasce dall’esigenza di proseguire con i lavori già realizzati per allargare la sede stradale ed eliminare tutti i punti critici particolarmente tortuosi, che saranno bypassati dalla nuova galleria e dal vicino viadotto.

Completato lo scavo della galleria naturale, che ha rappresentato il momento più delicato dell’intera opera, sono già stati avviati i lavori di rivestimento e sarà costruito il corpo stradale costituito dal sottofondo e dalla pavimentazione. In seguito i tecnici allestiranno il tracciato con le barriere di sicurezza e la segnaletica.