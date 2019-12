Genova. Una frana si è abbattuta nel tardo pomeriggio in via Nasche, sulla strada della valle Sturla. Attualmente la viabilità è completamente interrotta per disposizione dei vigili del fuoco che hanno ritenuto il fronte ancora instabile.

Il movimento franoso è avvenuto all’altezza del civico 11 tra salita Lagorio e via Cascine delle Nasche intorno alle 17.30. I detriti scesi dal versante hanno investito alcune auto parcheggiate. Non ci sono persone ferite e non risultano abitazioni coinvolte.

Sul posto i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale che gestiscono il traffico. Attualmente è impossibile raggiungere San Desiderio e Bavari da Borgoratti. L’unica alternativa sarebbe infatti percorrere la Valbisagno e risalire da Sant’Eusebio o Fontanegli.