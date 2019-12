Genova. Anche in Valle Stura, nel già colpito territorio del Comune di Rossiglione, questa mattina si sono verificati alcuni disagi, strascico del maltempo delle ultime settimane.

In particolare in valle Berlino, zona che prende il nome dall’omonimo rio, in località Gamundino, la strada ha ceduto.

L’area è stata recintata e il personale del Comune ha istituito il senso di marcia alternato.