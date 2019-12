Genova. Curioso intervento dei vigili del fuoco in via Adamoli, sulla sponda sinistra del Bisagno poco più a monte della Sciorba, dove un semaforo si è improvvisamente staccato dal supporto a penisola restando penzoloni sopra la carreggiata.

È successo nel pomeriggio intorno alle 15. La squadra accorsa sul posto ha rimosso l’impianto a tre luci rimasto appeso per un cavo con i vetri che minacciavano di infrangersi sui veicoli in transito. Tra le possibili cause, forse, una raffica di vento anche se nella zona non è particolarmente forte.

Sul posto anche la polizia locale che ha deviato il traffico lungo il controviale all’incrocio con via Merello, così che non si è reso necessario interrompere la circolazione.