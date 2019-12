Genova. A causa dell’allagamento del piano viabile, è provvisoriamente chiusa la statale 225 della Fontanabuona in prossimità del km 4,5 in località Carasco in provincia di Genova.

In queste ore la perturbazione che sta colpendo la Liguria dalla mattinata si è spostata proprio sul Levante.

L’allerta meteo rossa nel levante genovese e nello spezzino terminerà alle 21.