Vaccino antinfluenzale, a Genova due appuntamenti per farlo gratis

Genova. Nell’ambito della campagna di vaccinazione antinfluenzale regionale, Asl3 promuove due nuovi appuntamenti vaccinali straordinari sul territorio.

Il primo – in programma sabato 7 dicembre dalle 9 alle 12 presso il Palazzo della Salute di Fiumara Asl3 (via Operai 80) – è dedicato a caregiver e assistenti familiari di anziani o soggetti fragili. Per aderire è sufficiente presentarsi entro le ore 11 di sabato nella sala prelievi al piano terra della struttura con un documento di identità. L’iniziativa, dedicata a chi si occupa per professione di persone altamente vulnerabili, rientra a pieno titolo nelle attività di prevenzione rivolte alle categorie a maggior rischio.

Il secondo evento si svolgerà – in collaborazione con Ipercoop- lunedì 9 dicembre al centro commerciale L’Aquilone (Via Romairone 10 Genova Bolzaneto). Al terzo piano della galleria del centro dalle ore 9 alle 12, è disponibile una task force Asl3 per vaccinare gli over 65 anni che lo desiderano e le persone appartenenti a categorie per cui è raccomandata la vaccinazione stagionale. Nella stessa giornata sarà disponibile al secondo piano del centro commerciale anche un corner dedicato all’igiene delle mani per verificare, attraverso un test, la corretta esecuzione del lavaggio e ottenere consigli e suggerimenti utili per proteggersi.

Tutte le prestazioni sono ad accesso libero, gratuite, e non è necessaria la prenotazione.