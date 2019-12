Under 16: Colombo Volley, positivo quarto posto al torneo di Ravenna

Genova. Bella esperienza per il gruppo Under 16 della Colombo Volley guidato da Lorenzo Bottaro e seguito da Monica Isola che chiude al quarto posto il Trofeo Conad Città di Ravenna dopo due giorni intensi di gare. Andrea Rani, classe 2005, è premiato quale miglior libero del torneo.

I bianconeri, che hanno affrontato il torneo senza il loro capitano Luca Porro, impegnato con la Nazionale, e senza Matteo Cafferata, bloccato da un risentimento al polpaccio, sono stati bravi a giocarsela con tutte le squadre avversarie e nella semifinale hanno perduto al tie-break contro i padroni di casa di Ravenna, alla fine vincitori del torneo.

“Per i ragazzi è stata un’esperienza significativa – commenta Lorenzo Bottaro -. Abbiamo affrontato squadre di ottimo livello e torniamo a casa con tante indicazioni su cosa migliorare in futuro”.

Coppolecchia, Barbieri e Carradini hanno sorretto l’attacco bianconero con l’aiuto del 2005 Perrenoud. In crescita il gioco al centro con Lottero, che sta affinando l’intesa con Gilardi, Noto e Menichini. Preziosi Monsone e Rainone che hanno dimostrato quest’anno di poter condurre la squadra a fare risultato. Rani si conferma in grande crescita ed è sempre più a suo agio nel ruolo. Bene anche il libero Zara, seppur debilitato dall’influenza come Perrenoud e Barbieri.