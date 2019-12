Ultimo weekend per il Mercatino di San Nicola, lunedì la consegna del ricavato in beneficenza

Genova. Si apre, in grande stile, l’ultimo weekend del Mercatino di San Nicola: sabato 21, domenica 22 e lunedì 23, ultimi giorni per poter supportare la beneficenza e la solidarietà genovese nel cuore della Città. Grande partecipazione, anche per quest anno, soprattutto grazie al ritorno nella storica sede di Piazza Piccapietra.

Marta Cereseto, Pres. Dell’Ass. dei Volontari del Mercatino di San Nicola, ricorda a tutti l’importanza di partecipare alle iniziative di questa edizione: “ anche per questa 31ima edizione ci siamo tolti grandi soddisfazioni e abbiamo raccolto tanti sorrisi ma non è ancora finita: siamo agli ultimi eventi all’interno del Mercatino e, come da tradizione, vogliamo finire col botto con una tre giorni intensa all’insegna dell’intrattenimento, della solidarietà, della tradizione e della voglia di fare del bene”

Si parte sabato 21, dalle 11.00, con il tradizionale cimello (u çimello), ovvero la consuetudine, tutta genovese, di addobbare l’albero di Natale con la frutta di stagione: un tempo di alloro, l’abbellimento dell’albero vedrà la partecipazione dll’Ass. al Commercio e ai Grandi Eventi del Comune di Genova, Paola Bordilli e alla partnership, per l’evento, di Sicuramente Fresco, brand di eccellenza nell’ambito ortofrutticolo, legato al sigillo di garanzia della merce in distribuzione al Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto. Tutti i bimbi che fossero interessati, sono invitati a partecipare.

Paola Bordilli, Ass. al Commercio e Grandi Eventi (Comune di Genova): “ Il cimello è il tradizionale addobbo natalizio di Genova e della Liguria. IN origine, si trattava di abbellire l’albero di alloro presente nelle case con quello che si aveva: frutta di stagione principalmente. Ma la tradizione vuole anche che l’alloro, di buon auspicio, fosse l’abbellimento sul pandolce della vigilia e che, prima di tagliarlo a fette, dovesse essere tolto dal più giovane di casa per rendere effettiva la buona sorte: ritrovare questa consuetudine insieme ai bimbi è, quindi, un’emozione e una tradizione nella tradizione che, come Istituzione, non vogliamo assolutamente perdere”.

Gianni Ratto, AD della SGM, conferma “poter unire il nostro brand Sicuramente Fresco, che rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda la garanzia e la tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli a un’altra eccellenza e orgoglio nazionale, come il Mercatino di San Nicola, è stato naturale. Un piccolo gesto per ricordare le nostre tradizione, attraverso l’utilizzo della nostra frutta di stagione per il “cimello”, per poter essere al fianco del Natale solidale e del gran lavoro dei Volontari”.

Domenica 22 dicembre, invece, si parte alle ore 10.00 con la, ormai, storica caccia al tesoro del Mercatino: dedicata i più piccoli, vede la partecipazione di tutti i Volontari e standisti uniti per un appuntamento imperdibile. Alle ore 11.00, sfilata dei cani del Canile Municipale di Monte Contessa: un’occasione per poter vedere dal vivo gli animali ancora in adozione. Dalle 15.00, animazione del “Clown magico MAGOO” e del truccabimbi a cura de “Il Piccolo Mondo di Vale”. Infie, dalle 18.00 largo alla musica d’autore 100% genovese con lo spettacolo de I Trilli: in formazione al gran completo, da quest anno nostri partner per quanto riguarda la direzione artistica degli eventi on stage, i Trilli approfitteranno del palco del Mercatino di San Nicola per fare gli auguri a tutti i genovesi a modo loro: zeneize e tanta buona musica.

Infine, lunedì 23 dicembre, dalle ore 18.00 la donazione ufficiale dei fondi raccolti durante questa 31ima edizione (live sulla pagina facebook del Mercatino): l’Ass. dei Volontari del Mercatino di San Nicola comunicherà l’ammontare che verrà donato alla Comunità di Sant’Egidio per il supporto diretto al progetto-diurno urbano mentre la Band degli Orsi, che ricordiamo gestire in esclusiva la cucina del Mercatino, grande novità di questa edizione, comunicherà l’ammontare raccolto durante il periodo. La cifra finale verrà utilizzata per la ristrutturazione della Casa Rossa di Sturla, nuovo progetto di accoglienza delle famiglie dell’Ospedale Gaslini che diverrà il nuovo Covo degli Orsi.

Infine, verranno destinate le tre magliette-premio della lotteria del Mercatino: la maglia autografata di Genoa, Sampdoria ed Entella, squadre da sempre al fianco del Natale solidale, verranno assegnate in diretta.

Programma dettagliato:

sab 21: h 11.00 o çimello in Piazza PIccapietra, il tradizionale addobbo dell’Albero con l’Ass. Paola Bordilli, in collaborazione con Sicuramente Fresco; h 12.00 le seppie di Federico e i piselli di Teriasca; h 17.00 Wildcat Hendricks rock n roll acustico; h 19.00 Monica e Renata Karaoke e balli di gruppo dagli anni 60 ad oggi.

dom 22: h 10.00 la caccia al tesoro del Mercatino (destinata ai più piccoli); h 11.00 sfilata dei cani in adozione del canile municipale Monte Contessa; h 12.00 il fritto misto dei pescatori del porticciolo di Nervi; h 15.00 Animazione del “Clown magico MAGOO” e della Truccabimbi “Il Piccolo Mondo di Vale”; h 18.00 I Trilli in concerto.

lun 23: h 12.00 tepore di cappon magro alla maniera della Band degli Orsi; h 15.00 Aldo Band della Banda degli Orsi; h 18.00 destinazione fondi, assegnazione magliette Genoa, Samp ed Entella.

Per tutte le info e gli aggiornamenti: sito ufficiale, pagina facebook e instagram.