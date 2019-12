Tutti pazzi per il pattinaggio su ghiaccio, ecco le piste a Genova e dintorni nel periodo natalizio

Genova. Con la stagione fredda e il periodo natalizio tornano e, in alcuni casi, arrivano per la prima volta anche a Genova e dintorni le aperture delle piste di pattinaggio su ghiaccio. Porto Antico, piazza Martinez a San Fruttuoso e anche a Manesseno, frazione di Sant’Olcese: ecco tutte le informazioni per volteggiare, o provare a farlo, sognando di diventare novelle Kostner o semplicemente di restare in piedi…

Pista di pattinaggio su ghiaccio del Porto Antico. L’ice skating park è un punto di riferimento del divertimento e dello sport in città sin dal 1995 quando fu la prima pista di pattinaggio su ghiaccio sul mare, seconda solo a quella di Sidney. La pista ha dimensioni di 18m X 42m, per un totale di 756 mq di superficie ghiacciata. La capienza massima stimata della pista è di 182 persone mentre l’ area spettatori dispone di circa 500 posti a sedere disposti su gradinate.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 24:00, Sabato e prefestivi dalle 08:00 alle 01:00, Domenica e festivi dalle 08:30 alle 24:00. Aperture speciali l’8 dicembre, il 25, il 31 (fino alle 5 del mattino) e in altre giornate. L’ingresso intero va dai 10 ai 14 euro per gli adulti a seconda del pattino utilizzato.

Sant’Olcese. Domenica 15 dicembre il Comune in collaborazione con la consulta delle Attività produttive di Sant’Olcese, organizza i mercatini di Natale 2019 e in questo ambito via Poiré, a Manesseno, si animerà con tantissime novità. Tra queste, fino al lunedì 6 gennaio, all’ex campo sportivo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Orari di apertura: dal 30 novembre al 30 dicembre dal lunedì al venerdì 15-19,30, festivi e prevestivi 10-12,30, 15-19,30 e poi anche 21-23. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, nel clou delle festività natalizie, si osserveranno sempre gli orari dei festivi.

San Fruttuoso. In piazza Martinez, quest’anno all’ombra dell’albero di Natale da record fatto all’uncinetto, torna la pista di pattinaggio della Val Bisagno. L’8 dicembre in occasione dell’apertura del periodo natalizio, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. La pista sarà aperta fino a domenica 26 gennaio.

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 21e30, i venerdì dalle 15 alle 19 e poi dalle 21 alle 23, al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12e30, dalle 15e30 alle 19e30 e di sera dalle 21 alle 23. Dal 21 dicembre al 6 gennaio si osservano gli orari dei festivi.