Tutti a canestro con i Tornei del Csi

Per l’11° anno consecutivo il Comitato di Genova del Centro Sportivo Italiano organizza alcuni tornei giovanili di pallacanestro che riscuotono sempre uno straordinario successo.

Nell’ambito del progetto “Sport &GO”, mini basket più le prove complementari del triathlon, sono due i campionati che partiranno fra pochi giorni. Il primo, per la Categoria “Kids” Under 10 (Leve 2010-11-12), prevede un girone unico con la partecipazione di sei squadre: le storiche Pallacanestro Atena, My Basket Genova, le conferme di MBA Celle – Villetta, Seisport Assarotti, Sidus Athletic ed AGV Campomorone.

Foto 3 di 4







Record di iscrizioni, ben oltre le più rosee aspettative, nel Torneo Categoria “Giovanissimi Under 12” (Leve 2008-09-10) con ben 13 squadre partecipanti. Due i gironi in cui sono state suddivise. In quello di ponente oltre alla new entry Arenzano DUCKS abbiamo Pallacanestro Busalla, Red Basket Ovada, dal Comitato Csi di Alessandria, MBA Celle – Villetta, Pallacanestro Atena “Verde”, My Basket Genova.

Significativa new entry anche nel girone di levante con la prima partecipazione del Cus Genova Basket: in questo raggruppamento giocheranno anche Virtus Genova, La Salle, Pallacanestro Atena “Gialla”, Pallacanestro Atena “Blu”, Val Petronio Basket e Blu Sea Basket Lavagna, entrambe dal Comitato Csi di Chiavari.

Le prime quattro squadre dei due gruppi si contenderanno la vittoria finale con Play Off.

Otto le squadre iscritte nel Torneo “Categoria Ragazzi” (Leve 2006-07-08) e suddivise in due gironi: in quello di ponente Arenzano DUCKS, Futura Genova, Pallacanestro Busalla ed AGV Campomorone. Nel girone di levante partecipano Cus Genova, Pallacanestro Atena, My Basket Genova e Virtus Genova.

Nel Torneo Categoria “Allievi”(Leve 2004-05-06-07) si registra la prima partecipazione della Pallacanestro Vado e Ardita Juventus. Insieme a loro My Basket Genova, MBA Celle – Villetta e SAG Sampierdarena.

Le partite inizieranno i primi giorni di gennaio: i tornei si concluderanno a metà maggio con premiazioni sul campo come è ormai consolidata e gradita da tutti abitudine.

Le annate del Centro Sportivo Italiano risultano “sfalsate” rispetto a quelle della Federazione Italiana Pallacanestro proprio per dare la possibilità di allestire squadre “sperimentali” per il prossimo campionato federale e far giocare quindi il maggior numero di ragazzi.

“Voglio ringraziare i comitati di Chiavari, Savona ed Alessandria per il grande spirito collaborativo che ha consentito, anche quest’anno, di organizzare un campionato regionale di ottimo livello – dice Maurizio Scicchitano, responsabile Basket Csi Genova -. Un dato confermato anche a livello nazionale. Infatti il My Basket Genova, Categoria ‘Giovanissimi’, è campione d’Italia in carica dopo aver vinto lo scudetto a Pineto nel giugno scorso”