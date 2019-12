Turista francese perde gli occhiali e non trova più il sentiero, recuperata dopo sei ore

Uscio. Una donna è stata recuperata ieri sera da vigili del fuoco e soccorso alpino dopo essersi persa in zona Calcinara. La 62enne, francese, faceva parte di un gruppo di fratelli che avevano deciso di separarsi per esplorare posti diversi. La signora però è scivolata e ha perso gli occhiali, rimanendo disorientata e colta dal buio. È stato allora, verso le 17, che sono scattati i soccorsi.

I tecnici specializzati e i pompieri hanno formato squadre in tre diverse direzioni perché la donna, in contatto telefonico, non riusciva a dare indicazioni precise sul percorso che aveva seguito. A sbloccare la situazione un membro del soccorso alpino che conosceva il francese ed è riuscito a mettersi in contatto coi familiari che poco prima erano in escursione con lei.

La donna, spaesata ma in buone condizioni, è stata rintracciata nei pressi del passo dei Tedeschi. Riaccompagnata a piedi lungo l’impegnativo sentiero, è stata riconsegnata ai fratelli intorno alle 22.30, dopo oltre sei ore di ricerche.