Tubo dell’acqua esploso in via Cornigliano: molte abitazioni senz’acqua

Genova. Un grosso tubo dell’acqua potabile si è rotto questa mattina in via Cornigliano, all’angolo con via Cervetto. La pressione dell’acqua ha fatto saltare una parte dell’asfalto.

Sul posto la polizia locale e i tecnici di Iren. Il consigliere delegato del municipio medio ponente Massimo Romeo informa che è già stata attivata la ditta che dovrà eseguire lavorazioni di scavo funzionali alla riparazione.

In arrivo un’autobotte che stazionerà presso i Giardini Melis per rifornire i residenti della zona rimasti senz’acqua

Le tempistiche del ripristino ovviamente dipenderanno dall’entità del danno. Si parla comunque del tardo pomeriggio