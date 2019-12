Tre minori in fuga da struttura accoglienza di Acireale, trovati su treno a Genova

Genova. Tre giovani minori stranieri, di nazionalità diversa, uno della Costa d’Avorio, un Egiziano e uno del Mali, sono stati rintracciati sul treno nella stazione di Genova P.Principe dagli Agenti della Polizia Ferroviaria.

Avevano con sé solo i documenti personali e null’altro, eppure il pomeriggio del giorno precedente, si erano messi in viaggio lasciando la cooperativa “il Nodo” di Acireale (CT) dove erano affidati. I ragazzi, che non parlavano italiano, senza denaro, privi di punti di riferimento, hanno quindi attraversato quasi interamente la nostra penisola, ma il loro viaggio è stato interrotto dagli Agenti della Polfer; all’atto del controllo, infatti, è emersa una nota di ricerca a loro carico in seguito alla denuncia di allontanamento formalizzata dal responsabile della struttura siciliana.

Dopo aver accertato l’identità e la provenienza dei giovani, e sentita la Procura dei Minori di Genova, gli Agenti della Polizia Ferroviaria li hanno accompagnati in una nuova struttura di accoglienza.