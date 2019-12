Trasporto pubblico, addio tram ma torna l’idea della metropolitana in Valbisagno

Genova. Porte chiuse al tram, ritorno di fiamma per la metropolitana. E nel frattempo timone ben saldo verso la soluzione low-cost del filobus, con la speranza di ottenere da Roma i soldi necessari. Dopo le frizioni col Governo e la stretta di mano in prefettura tra il sindaco Bucci e la ministra De Micheli, Tursi ridefinisce le strategie sul trasporto pubblico e si prepara a sondare strade diverse dai finanziamenti statali per i prossimi progetti.

Prima di tutto, però, sistemare il casus belli dei 547 milioni finora negati per i quattro assi protetti senza rotaie. Lunedì Bucci è uscito dall’incontro affermando soddisfatto che “a gennaio contiamo di chiudere il ciclo e ottenere i finanziamenti”. Una dichiarazione che ha irrigidito i vertici locali del Pd, convinti invece di poter bloccare tutto per dimostrare il fallimento del centrodestra e costringere il Comune a cambiare idea in favore del tram.

Ma il dietrofront non ci sarà: “Il progetto rimane questo anche perché in sostanza è stato promosso. Mancano solo alcuni approfondimenti a livello di cartografie”, conferma il mobility manager Enrico Musso. La scadenza per presentare le integrazioni, per Genova come per altre città ‘graziate’ dal ministero, sarebbe fine aprile, anche se “per ora non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali”, riferisce l’assessore Matteo Campora.

La novità è che adesso si pensa di nuovo alla metropolitana. E la pazza idea dello Skytram sopraelevato lungo la sponda destra della Valbisagno, progetto del tutto teorico e assente da qualsiasi richiesta di fondi al Governo, potrebbe trasformarsi in un prolungamento della linea a partire da Brignole, complice il fatto che le vetture in uso sono già di tipo tranviario. “Alcune aziende hanno elaborato proposte simili – rivela Musso – e in questo caso valuteremo la possibilità di aprire un project financing per realizzarle“. Quindi niente soldi dal ministero, ma un investimento privato in cambio di una concessione per un certo numero di anni. Una strada analoga, del resto, l’ha percorsa Milano per costruire le ultime due linee di metropolitana, pur con la partecipazione di Atm.

Nelle prossime call ministeriali, invece, si cercheranno i soldi per completare la stazione incompiuta di Corvetto. La stima delle cifre è ancora provvisoria (si parla di “alcune decine di milioni”, sicuramente non meno di 20) ma almeno l’intenzione c’è. “Dovremmo poi recuperare il collegamento pedonale verso via San Vincenzo in modo da servire anche quella zona”, specifica Musso. Che ricorda, sempre a proposito di metropolitana, la possibilità di estensione in direzione Sampierdarena a partire da Dinegro con quattro nuove fermate. La parola d’ordine è sempre project financing.

Certo, non mancano le contraddizioni. Infatti è ancora fermo al palo l’iter per portare i treni da Brignole a San Fruttuoso. Venerdì l’assessore Campora incontrerà i membri del comitato che aspettano con impazienza l’inizio dei lavori. Ma il cantiere per nascere dovrà aspettare ancora mesi, se non anni: il progetto definitivo, affidato a Rina Consulting e Metropolitana Milanese, è in forte ritardo e dopo questo passaggio andrà eseguita la progettazione esecutiva. Quindi la gara per i lavori veri e propri, che comunque non potranno partire finché il Comune non acquisirà le aree di Terralba, vincolate a un accordo di programma con Rfi. Di mezzo c’è lo spostamento delle officine ferroviarie, al centro di una dura vertenza sindacale. Tutto per poche centinaia di metri in piano, senza scavi e senza gallerie.