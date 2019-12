Trail di Portofino, interventi di soccorso per un uomo e una donna

Genova. Oggi il Soccorso Alpino ha effettuato due interventi nell’ambito dell’assistenza al Trail del Monte di Portofino. Ad avere problemi due partecipanti, un uomo di 46 anni e una donna di 39.

Entrambi sono stati soccorsi dai tecnici del Soccorso Alpino intorno alle 12.45/13 a San Fruttuoso di Camogli. L’uomo di 46 anni presentava dolori lancinanti agli arti inferiori. La donna era stata colta da malessere e vomito.

L’uomo è stato barellato e trasportato fino all’idroambulanza della Croce Verde di Camogli intervenuta a San Fruttuoso in banchina. Sulla stessa idroambulanza è stata accompagnata anche la donna. I due pazienti sono stati trasferiti al Porto di Camogli.

L’uomo è stato caricato su un’ambulanza della Croce Verde di Camogli per il successivo rendez-vous con l’automedica del 118, mentre la donna si è ripresa e ha rifiutato il trasporto in ospedale in codice giallo.