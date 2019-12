Tragedia sul lavoro la vigilia di Natale: operaio rimane folgorato e muore

Casarza ligure. E’ morto sul colpo l’operaio di 45 anni che questa mattina è rimasto folgorato in una cabina elettrica all’interno di un’azienda di Casarza ligure in via Tangoni. L’operaio lavorava per la ditta Temar

Sul posto è arrivata l’automedica di Tigullio soccorso, i volontari del 118, i vigili del fuoco di Chiavari e Genova, i carabinieri e la Asl.

Sarà quest’ultima a procedere per ricostruire quanto accaduto.