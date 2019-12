Toti presenta il sito di Cambiamo, in 400 per gli auguri di Natale

Genova. Novità natalizie per ‘Cambiamo!’, il movimento politico fondato da Giovanni Toti. Oggi a Roma la presentazione del sito ufficiale che permetterà di iscriversi al partito e di fondare i vari comitati. Poi appuntamento col presidente Mattarella per gli auguri.

Ieri, intanto, oltre 400 persone hanno partecipato ieri all’aperitivo organizzato per salutare sostenitori, amministratori, assessori e consiglieri. Presenti al Moody anche imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo economico

“Un modo per ringraziare personalmente tutte le persone che ci stanno sostenendo – ha detto Toti – ogni giorno per fare grande la nostra Liguria. Ci siamo tutti rimboccati le maniche, soprattutto in questi mesi difficili, e continueremo a farlo. Il lavoro è ancora lungo e anche grazie a tutti voi sono convinto che il nostro cammino, iniziato quasi cinque anni fa, possa proseguire per far crescere sempre di più il nostro territorio”.