Toti: “Manterremo la promessa, il nuovo ponte sarà pronto in primavera”

Genova. “Se non ci ha fermato la più grande ondata di maltempo degli ultimi 60 anni, non ci fermerà niente e manterremo la nostra promessa: restituire il ponte alla città in primavera”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, subito dopo il varo del quarto impalcato del nuovo ponte sul Polcevera, il primo sul lato di Levante.

“Il 24 dicembre con il sindaco Bucci saremo in cantiere per fare gli auguri e ringraziare questi uomini straordinari che lavorano senza sosta e non senza difficoltà”, annuncia Toti. Il cantiere, è emerso negli scorsi giorni, si fermerà solo a Natale e Santo Stefano, mentre si lavorerà anche a Capodanno per recuperare i ritardi accumulati per via del maltempo.

“Crediamoci e facciamo il tifo tutti insieme, chi non la pensa così non vuole bene a Genova”, conclude Toti che aveva già attaccato chi stava “gufando” sulla ricostruzione.