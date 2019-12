Tornano le casette di Mercatale in piazza De Ferrari, dal 14 al 23 dicembre

“Siamo contenti di vedere di nuovo in piazza i nostri prodotti di eccellenza, per un’esperienza sempre più a vocazione turistica, che anno dopo anno va migliorandosi. Anche quest’anno abbiamo contribuito economicamente a sostenere questa bellissima iniziativa, perché crediamo nella valorizzazione delle piccole imprese artigiane attraverso una crescita sostenibile che consenta loro uno sviluppo duraturo” commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Come Comune abbiamo sostenuto sin dalla sua nascita questa manifestazione che, con piacere, in soli tre anni abbiamo visto crescere, in termini di coinvolgimento cittadino – aggiunge Paola Bordilli, assessore al commercio del Comune di Genova -. Con il mio assessorato da più di due anni lavoriamo per sostenere l’artigianato locale e per “portare in piazza” le eccellenze artigiane: un modo per ricostruire una cultura e un’educazione al valore dei beni artigianali e a un acquisto sempre più consapevole, nel segno di una logica di collaborazione pubblico-privato, che si innesta bene nella programmazione cittadina del Natale”. L’inaugurazione con le istituzioni è prevista sabato 14 dicembre alle ore 10 in piazza De Ferrari.