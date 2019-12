Genova. Lo sport non è di pochi ma di tutti: ecco lo slogan efficace ed accattivante del progetto del Coni che mira ad abbattere tutte le barriere, non solo economiche, per fornire un vero servizio alla comunità.

L’obbiettivo è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani fra tutti gli strati della popolazione, senza escludere nessuno, per migliorare le condizioni di salute e di benessere degli individui.

Tutti valori che fanno parte della storia del Centro Sportivo Italiano, che ne costituiscono il suo Dna.

Sport di tutti Young, promosso da Sport e salute SpA (già Coni Servizi), si rivolge in questa prima fase a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni con programmi diversificati a seconda dell’età.

Il format prevede 2 ore di attività pomeridiana gratuita la settimana per la durata di 20 settimane, copertura assicurativa, servizio di bus navetta in caso di difficile raggiungimento dell’impianto con mezzi pubblici, fornitura di attrezzature sportive alle ASD/SSD (con un minimo di dieci ragazzi partecipanti) e la presenza di un operatore di sostegno, accanto al tecnico sportivo, in caso di presenza di disabili.

A Genova la sezione ABG del maestro Francesco Dominici dell’ASD Bocciofila Genovese ha presentato la propria candidatura riuscendo ad inserirsi nel progetto anche in virtù dell’esperienza maturata interagendo con i ragazzi che hanno le più diverse disabilità, senza nessuna preclusione.

Da un paio di anni questa società è impegnata in Liguria, ed in particolar modo a Genova, in un impegnativo lavoro di sensibilizzazione dell’attività giovanile soprattutto rivolta al territorio e al mondo della scuola.

Le attività di tiro con l’arco, nell’ambito del progetto Lo Sport di tutti, si svolgeranno al coperto, al Palacep di via Martiri della Benedicta 14.

Per l’iscrizione dei ragazzi è necessario presentare la dichiarazione Isee 2018 che attesti il reddito famigliare.

L’ABG Arcieri di Genova, da tempo affiliata al Centro Sportivo Italiano, è partner strategico per questa disciplina ad Altum Park, il Parco Sportivo Outdoor di San Desiderio.

I tremila ragazzi che hanno partecipato da giugno a metà settembre ai campi estivi in un’ideale ed ipotetica classifica degli sport che più gli hanno entusiasmati quasi tutti metterebbero in testa proprio il tiro con l’arco.

È una disciplina antichissima che ci riporta tutti indietro nel tempo quando guardavamo, pieni di stupore, i film con protagonisti gli indiani o film, generalmente storici, dove l’arco era uno strumento fondamentale. Uno sport, quindi, da affrontare con lo spirito del bambino per essere meglio conosciuto ed apprezzato.

“È nostra intenzione – dice Francesco Dominici, presidente ABG Arcieri Genova – organizzare ad Altum Park una gara provinciale mista di tiro con l’arco tradizionale e di campagna (quello nel bosco, con sagome tridimensionali di animali). Sarà calendarizzata nella prossima primavera, prima del tradizionale appuntamento di maggio al Priamar di Savona. Poi a settembre potrebbe esserci una prova finale regionale sempre a San Desiderio”.