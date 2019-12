Tipi diversi di bonus casinò – cosa cercare

Navigando su internet alla ricerca di bonus casinò e promozioni per giocare d’azzardo online, potrebbe venire naturale chiedersi come mai così tanti casinò regalino soldi ai loro nuovi clienti.

Ciò è dovuto da abili strategie di marketing che hanno individuato nei bonus di benvenuto lo strumento più efficace per sconfiggere l’agguerrita concorrenza che nel settore dei casinò online tocca livelli molto elevati.

Il bonus online è come il drink gratuito e le fiches regalate che ricevono coloro che si recano al casinò tradizionale o, per fare un esempio di altro genere, è come il gadget o il campione di prodotto che si riceve all’ipermercato per testare una novità.

L’ampia offerta di bonus di benvenuto e altre promozioni è proprio uno dei motivi principali per dare priorità al gioco online rispetto a quello nei casinò classici, oltre alla comodità di giocare ovunque ci si trovi e ai payout molto più alti.

Cosa verificare nei bonus casinò

Prima di dare un’occhiata ai vari tipi di bonus è bene ricordare che, per evitare spiacevoli fraintendimenti, prima di partecipare a una promozione si consiglia di leggere con attenzione i termini e le condizioni che la regolano.

Per le normative antiriciclaggio gli importi offerti come bonus devono essere per forza giocati almeno una volta prima di poter essere incassati, ma il più delle volte i casinò impongono ai giocatori requisiti di scommessa (playthrough) più alti per evitare il fallimento e limitare il più possibile l’attività dei bonus abuser. Per lo stesso motivo, alcuni giochi che si prestano più facilmente ad essere sfruttati per questi abusi, come blackjack e roulette, solitamente valgono in percentuale molto bassa per il requisito di scommessa.

Oltre a ciò nelle specifiche del bonus bisogna controllare se vi sono limiti di utilizzo solo per alcuni giochi, dei massimi di vincita e scadenze temporali per usufruire della promozione.

Vari tipi di bonus casinò

Il bonus senza deposito è senza ombra di dubbio il tipo di promozione che tutti gli appassionati di gioco d’azzardo cercano online con più frequenza.

Si tratta di solito di un importo limitato di denaro, dai 5 ai 20 euro, che alcuni casinò online offrono ai nuovi clienti al momento della registrazione, della conferma della propria identità o dei propri dati di contatto.

All’interno di questa categoria troviamo anche i bonus free spin, giocate gratis che si possono utilizzare nelle slot online; per avere un’idea più precisa di cosa si tratti, in questa pagina è possibile trovare un elenco completo dei migliori giri gratuiti nel 2019.

I bonus sul deposito, invece, restituiscono una percentuale della ricarica effettuata in un determinato periodo e di un importo minimo prestabilito.

La percentuale del bonus è del 50-100% e, il più delle volte, il casinò impone un limite massimo oltre il quale la promozione si blocca.

La maggior parte dei bonus di benvenuto sono strutturati come bonus sul deposito anche se spesso integrano anche un certo numero di free spin e gettoni gratuiti per gli amanti di slot e giochi da tavolo.

Un’altra promozione, utilizzata da alcuni casinò anche sotto le feste, è il bonus cashback, ovvero il rimborso delle eventuali perdite subite giocando a un determinato gioco nel corso del periodo di validità dell’offerta. Anche in questo caso il bonus è in percentuale che di solito varia dal 20 al 50%.

Quelli appena descritti sono i tipi di bonus casinò principali, ve ne sono altri come il bonus high roller per coloro che puntano cifre alte, il bonus per depositare utilizzando uno specifico metodo di pagamento o altre promozioni legato a periodi festivi, ma queste offerte rientrano comunque tutte nelle categorie principali esposte in questo articolo.

Non resta che augurare a tutti buona fortuna e raccomandare di giocare responsabilmente leggendo in maniera attenta tutti i termini e le condizioni dei bonus proposti dai casinò online.