Spada: Margherita Baratta sul podio a Heidenheim

Genova. Lo scorso fine settimana si è disputata a Heidenheim, in Germania, una prova del Circuito Europeo Cadetti (Under 17) riservata alla spada femminile.

Margherita Baratta (Genovascherma) ha rappresentato i colori azzurri nella gara a squadre ed è salita sul terzo gradino del podio assieme alle compagne di squadra Gaia Caforio, Matilde Cassina e Lucrezia Paulis.

La squadra azzurra ha superato nell’ordine l’Ucraina per 45-36 e la Romania per 45-23 prima di arrendersi in semifinale alla Russia (34-45) e battere la seconda formazione russa nella finale per il terzo e quarto posto col punteggio di 45-24.